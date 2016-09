Time segue convivendo com pressão por resultados na Série C e salários atrasados

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 15h48 - Série C

Na quarta colocação do grupo A da Série C e precisando vencer para seguir com o sonho do acesso à Série B do campeonato brasileiro de 2017, o Remo vive um momento de pressões de todos os lados. Os torcedores querem bons resultados em campo, os jogadores querem receber salários e a diretoria quer torcida lotando o Mangueirão. Diante disto, o presidente do Leão, André Cavalcante, fez um clamor para que a cúpula remista se una pelo clube.

O aspecto citado pelo mandatário remista na declaração é lembrado como um dos males que assolam o Clube de Periçá há anos: a vaidade dos que comandam os bastidores da agremiação. 'Todos precisam entender que o que importa é o Clube do Remo. É hora de deixar nossos interesses pessoais e vaidades para focar no Remo', disparou.

O clima no Baenão ficou tenso após o empate com o Salgueiro (PE), na última rodada da Série C do campeonato brasileiro. O resultado colocou o time de Waldemar Lemos em situação delicada para classificação à segunda fase da competição. O mandatário remista chegou a declarar que o acesso nem era o primeiro objetivo do clube no início deste ano, mas que a oportunidade de conquistá-lo não pode ser desperdiçada por falta de união entre os 'grandes remistas'.

'O Remo entrou nesta competição com a perspectiva de se manter e fomos mudando o panorama, principalmente após a chegada do Waldemar. Estamos com reais chances para chegar neste mata-mata e temos que nos dar os braços. Estamos de portas abertas para resolver a situação. Alguns já se colocaram à disposição para ajudar no que for preciso. E´só assim que o Remo voltará a crescer', frisou.

O próximo compromisso do Leão no certame está marcado para as 20h deste sábado (10), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela penúltima rodada da fase classificatória. Os azulinos precisam vencer para se manter fortes na briga pela passagem à segunda etapa da disputa.