Em 25 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O engenheiro Sérgio Serra, que assume a presidência do Paysandu dia primeiro de janeiro, ainda conta com a possibilidade de ter o ex-presidente Vandick Lima no grupo do futebol bicolor para temporada de 2017. Serra acalenta e vontade de tê-lo ao seu lado, compondo a equipe administrativa que vai suceder Alberto Maia. Serra o visitou em seu gabinete na Câmara Municipal. Na conversa o vereador falou do seus futuros projetos e pediu tempo para avaliar. “Vandick a partir de janeiro vai decidir seu rumo. Foi isso que ele nos falou na ultima vez”, comentou Serra.

