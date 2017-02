Roberto de Andrade diz que não contou com intermediários na negociação, afirma que o jogador ficou feliz pelo convite e projeta ações futuras

Em 01 de fevereiro, 2017 - 16h08 - Esporte

Um dia depois de receber a recusa de Didier Drogba e jogar a toalha pela contratação do astro mundial, o presidente Roberto de Andrade deu sua versão sobre como foi a condução do Corinthians na tentativa de contratação do veterano de 39 anos. Segundo o dirigente, ele mesmo teve três conversas com o jogador da Costa do Marfim durante as semanas de negociação e garantiu que não houve participação de intermediários.

Andrade falou ainda sobre a nota emitida pelo clube explicando que a negociação não deu certo e agradecendo ao jogador. O comunicado virou motivo de piada de rivais nas redes sociais. "As pessoas gostam de comentar sem ter conhecimento. Primeiro se falou que não sei quem estava em Londres (Gustavo Herbetta, ex-superintendente de marketing), o que não era verdade. O torcedor vai se alimentando e acha que o Corinthians errou. Nós tivemos alguns contatos com ele, eu falei com ele três vezes. Na nota oficial, quisemos agradecer pela recepção que ele teve com o convite", disse Roberto de Andrade, em entrevista ao canal "Esporte Interativo".

O dirigente garante que Drogba recebeu bem a proposta do Timão e foi atencioso nas conversas, mas não aceitou porque tem outros projetos. "Ele ficou muito satisfeito com o convite. Quando conversei a primeira vez, há duas semanas, ele ficou de analisar. Voltamos a falar na semana passada com números e valores, ele ia consultar a família porque tinha outros projetos. Ontem (na última terça) falamos por telefone e ele me disse que ia seguir outro caminho que não o Brasil, mas que ficou contente pelo convite", explicou.

Roberto de Andrade, que promete ainda realizar algumas ações em parceria com a fundação que o jogador possui na Costa do Marfim, disse que nunca sentiu Drogba menosprezando a ideia de jogar no Brasil e de defender a camisa corintiana, teoria que ganhou força entre os rivais. "Ele sabe o tamanho do Corinthians, sentiu o tamanho do Corinthians. Hoje nada mais é surpresa com as mídias sociais. Ele não nos menosprezou. Fizemos um agradecimento pelas conversas, pela forma como nos tratou, por sua educação".

Apesar da oferta ter sido apresentada em carta endereçada aos representantes Gildas Samba e Franck Assunção, que coleciona algumas polêmicas recentes, Roberto disse que nunca falou com o empresário. "Não teve intermediário, as pessoas saem falando, não sei quem é Assunção, quem tratou do assunto fui eu, gostei da ideia, fomos atrás e não deu (...) Nunca foi conversado nada com esse empresário. A pessoa da Inglaterra com quem falamos pediu que fizéssemos esse papel timbrado informando essas pessoas. Porque ele não tem só um representante, tem alguns. Nosso contato foi direto com o jogador", garantiu.