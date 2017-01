Mandatário do Barcelona afirmou que renovar vínculo com o argentino é "imprescindível para o clube"

Por: Lance!Net

Em 14 de janeiro, 2017 - 14h38 - Futebol

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, tratou de tranquilizar o coração dos torcedores do Barça e disse que a renovação de Lionel Messi já está em fase de conversas e é "imprescindível para o clube". O argentino tem vínculo até 2018.

'Quero tranquilizar a todos. Tenho tido conversas pessoalmente com a família para que ele siga aqui. Tudo é feito com discrição. É o melhor jogador do mundo, queremos que fique aqui e estamos fazendo com tranquilidade', disse o presidente à 'TV 3'.

O argentino foi o autor de um dos gols do clube catalão no duelo contra o Las Palmas, neste sábado, vencido por 5 a 0 pelo Barcelona. Além dele, Suárez, Arda Turan e Vidal também marcaram.

'Estamos falando com o seu entorno, queremos que siga e ele quer também. Tudo será feito com a tranquilidade necessária: trata-se de uma renovação imprescindível para nosso clube', completou.