Em 16 de fevereiro, 2017 - 14h16 - Rainhas

As candidatas da 71ª edição do concurso Rainha da Rainhas visitaram na noite de ontem todas as instalações da sede dos jornais O LIBERAL e Amazônia, localizada na avenida Romulo Maiorana. As rainhas dos clubes paraenses foram recebidas pelo presidente das Organizações Romulo Maiorana (ORM), Romulo Maiorana Júnior, que desejou boa sorte para todas. As candidatas ainda posaram para a tradicional foto ao lado do presidente. Para as rainhas, este foi o momento de conhecer os bastidores da maior empresa de comunicação da Amazônia.

A coreógrafa e membro da organização do concurso, Clara Pinto, destacou que a visita é uma tradição que se mantém no decorrer dos anos. “Esta visita é uma tradição que sempre fazemos questão na programação oficial do Rainha das Rainhas. Nela, as meninas têm a oportunidade de conhecer o nosso presidente executivo em pessoa. E também conhecem todo o trâmite de produção de um jornal. Muitas delas nunca conheceram esta produção por dentro”, destacou.

As musas conheceram diversos departamentos das ORM, como o parque gráfico, industrial e a redação dos jornais. Durante a visita as rainhas aproveitavam para tirar fotos e selfies nas dependências do jornal. “Achei muito legal. Não esperava que fosse tão grande e magnífico. As máquinas são muito grandes. Não imaginava que fossem assim. Também nos explicaram como funciona a escolha e produz as notícias”, disse a rainha do Caixa Parah, Ariella Lobato, 24 anos.

A vencedora da última edição do concurso, rainha Tereza Haianne Souza, representante do Clube dos Advogados, com a fantasia “Liara, a última dama do fogo”, também participou da conversa com as candidatas e lhes desejou boa sorte. “Vocês todas estão de parabéns. Eu sempre fui ver o concurso e nunca me achava preparada para estar ali. Todas vocês são lindas. Eu sei como é viver isso, estou revivendo todos estes momentos agora com vocês. Por isso, eu digo que todas vocês são merecedoras, sei o quanto está sendo difícil toda a preparação”, apontou.

As candidatas terminaram a visita com uma conversa com os organizadores e um coquetel com a participação de vários diretores da empresa e a organização do concurso. “Nós queremos hoje dizer nosso obrigado por participarem deste evento que já tem 71 anos de história. A grande final será daqui a 48 horas. Vocês todas com certeza já são vitoriosas por estarem aqui”, disse o colunista do jornal Amazônia e membro da organização do Rainha das Rainhas, Adenirson Lage. Ele destacou ainda que todas estarão ainda mais bonitas amanhã, no dia do concurso.

O Rainha das Rainhas do Carnaval 2017 acontecerá nesta sexta-feira, 17, a partir das 21h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Neste ano, a vencedora ganhará um automóvel zero quilômetro, modelo Gol Volkswagen.

A transmissão ao vivo será feita pela ORM Cabo, Portal ORM News e G1 Pará. O público poderá conferir flashes na TV Liberal e a cobertura nos jornais, rádios e redes sociais das ORM.

Em 2017, o concurso conta com o patrocínio da Vega Concessionária, Vale Verde Turismo e apoio do Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, Carinho dos Pés e Fundação Hemopa.