Sindicato afirma que a crise foi um dos fatores que influenciou na formulação da proposta para o aumento do preço da passagem de ônibus

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 16h00 - Belém

O Conselho Municipal discutirá na próxima segunda-feira (16), às 15h, na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), as propostas sobre o aumento da tarifa da passagem de ônibus na capital. No momento há duas propostas a serem analisadas: da Semob, que propõe o valor de R$ 3,15 e do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) que sugere alteração para R$ 3,40.

De acordo com o presindente da Setransbel, Paulo Gomes, a proposta oferecida pelo Sindicato foi feita a partir de três pontos principais: a diminuição de passageiros segundo análise da própria Setranbel, os reajustes do óleo diesel e a diminuição da mão de obra, ocasionada pela redução da joranada de trabalho do motorista, que foi de 6h20. "Ao formularmos nossa proposta levamos em consideração os pontos que a prefeitura não pensou. Com a crise, muitas pessoas foram demitidas, outras estão optando em transportes alternativos, sem contar que o aumento não pode ser baseado na inflanção." afirma

Ainda segundo o presidente, as empresas não possuem o interesse de elevar as tarifas, mas de equilibrar as contas. E como não se vê métodos indiretos para esse aumento, foi produzida esta proposta que é vista dentro da realidade do, pois Estados como Fortaleza e Piauí cobram 3,20 e 3,30, respectivamente, enquanto a cidade de Marabá, 3,20.