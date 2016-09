A finalidade do encontro é aprimorar o intercâmbio de informações entre as instituições e fortalecer a atuação do Ministério Público

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 21 de setembro, 2016 - 09h00 - Amazônia

Nesta quinta (22) e sexta-feira (23), Belém será a sede do VII Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público. O evento é organizado pela Comissão do Projeto "Memória do Ministério Público do Estado do Pará", Divisão de Biblioteca e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do MPPA e trata sobre as reflexões e perspectivas da construção e preservaçãod a memória do órgão.

A finalidade do encontro é aprimorar o intercâmbio de informações entre as instituições e fortalecer a atuação integrada do Ministério Público para a preservação da memória. Será um momento para conhecimento das metodologias e técnicas da História Oral, bem como divulgar o papel do Conselho Nacional do Ministério Público em relação à memória institucional, além de conhecer as formas de financiamento de projetos para a área museológica.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) apoiou desde o princípio iniciativa de se criar um grupo de trabalho com representantes dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, a fim de valorizar os órgãos já existentes. Para que sejam executados, toda a pesquisa envolvida e seus registros documentais dependem da existência de estrutura organizada, dotada de procedimentos e rotinas de trabalho previamente estabelecidos, no fim, a atividade em um modo geral, contribui para o fortalecimento e credibilidade da Instituição.

O Encontro tem em sua grade de programação uma mesa redonda que discutirá sobre a Cabanagem, curso de introdução ao uso de História Oral e palestras sobre: o balanço histórico da presença feminina no Direito e no MP do Brasil; o papel do CNMP no trato da memória institucional; uma breve história de Belém 400 anos, estratégias de fomento e financiamento para a área museológica, além de Tour ao Complexo Feliz Luzitânia.

O VII Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público será no Auditório da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém. Seu público alvo são membros e servidores dos Ministérios Públicos, estaduais e federais e demais profissionais do campo da História, da Memória e do Patrimônio Cultural. As inscrições para participar do evento ficarão abertas até hoje , no site oficial do Ministério Público do Estado do Pará ou através do subsite do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

Serviço: VII Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público. Dias 22 e 23 de setembro. Auditório da Infância e Juventude do MPPA.