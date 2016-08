Denúncia anônima leva policiais da DRE até casa de suspeita, no Marco. Ela nega e diz que é apenas usuária.

Em 31 de agosto, 2016 - 01h30 - Polícia

Uma mulher foi presa ontem, acusada e tráfico de drogas, durante uma operação realizada por policiais civis e militares no canal da travessa Antônio Baena com a travessa do Chaco, em Belém. Sob a coordenação da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil, foram monitorados quatro pontos de venda de drogas no endereço. Dos quatro locais revistados, a polícia localizou o produto ilícito em dois. Na casa da acusada Márcia Pereira Trindade, de 32 anos, foram recolhidas 34 petecas de pasta base de cocaína. Já em outra casa, foram apreendidas uma pedra grande de óxi, 29 petecas de cocaína e duas porções de maconha prensada. A operação foi coordenada pelo delegado Hennisson Jacob.

Márcia é acusada de fracionar e revender a droga para o vizinho, dono do restante do material apreendido. Ele já foi identificado, porém fugiu ao cerco policial, saltando as cercas de várias residências.

