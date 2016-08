Marquinhos estava no clube desde o início deste ano. Edson Girardi, ex-Náutico (PE), assumiu a vaga

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 19h45 - Série B

Um dos responsáveis diretos pelo merecimento de elogios ao goleiro Emerson mesmo em jogos em que o Paysandu saiu derrotado deixou o clube nesta quarta-feira (31). O preparador de goleiros, Marquinhos, pediu desligamento do clube por conta de problemas pessoais, mas indicou o substituto, que foi confirmado pelo clube, Edson Girardi, ex-Náutico.

Marquinhos estava no Paysandu desde o início desta temporada e foi exaltado pelos goleiros Emerson e também Marcão logo após a conquista do campeonato paraense. Vale destacar que Marcão - o reserva de Emerson - entrou em um Re-Pa decisivo durante o segundo tempo e ainda defendeu cobranças de pênaltis.

Marquinhos pediu para deixar a Curuzu por conta de problemas pessoais e indicou o nome de Edson Girardi para ficar com o cargo. O clube, através do gerente executivo bicolor, Alexandre Faria, entrou em contato com Girardi, que acertou a sua vinda a Belém. Girardi e Faria trabalharam juntos no Náutico. O novo preparador de goleiros do Bicola também passou por Sampaio Corrêa e Juventude.