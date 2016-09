Um dos projeto selecionados é o de gravação do clip da cantora Ana Clara Matos

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A lista dos vencedores do Prêmio de Produção e Difusão Artística 2016, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP) e destinado a incentivar a cultura paraense, foi publicada na segunda-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE). Entre os vencedores está a cantora e radialista Ana Clara Matos. “Fiquei bastante satisfeita com a premiação. Sabia que tinha colegas muito competentes concorrendo também. Vai ser a oportunidade de realizar pela primeira vez um videoclipe com mais recursos, podendo remunerar de alguma forma a equipe, o que pra mim é muito importante”, afirmou a artista.