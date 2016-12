Bolsas têm como referência visual trabalho dos abridores de letras amazônicos

Por: O Liberal

Em 22 de dezembro, 2016 - 09h34 - Exposições

Está aberta até amanhã, na Casa das Artes (antigo IAP), uma exposição de bolsas recicladas, confeccionadas em parceria com as internas da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), e pintadas por abridores de letras de barcos. A mostra é mais uma iniciativa do projeto “Letras Q Flutuam”, do Mapinguari Design. A exposição foi contemplada pelo Prêmio Seiva da Fundação Cultural do Pará

A mostra pretende valorizar o saber popular dos abridores de letras, a reciclagem e o consumo consciente, desenvolvendo uma coleção de bolsas ecológicas a partir da reutilização de lonas vinílicas de descarte de shows e eventos culturais.

O objetivo da mostra é dar um novo significado à tradição de pintar letras em embarcações, ampliando o mercado de trabalho dos artistas ribeirinhos, através do desenvolvimento de uma coleção de bolsas ecológicas. A confecção, exposição e futura venda das bolsas não só pode ajudar a melhorar a renda dos abridores de letras como também gera postos de trabalho para cooperativas de costureiras.

Até chegar à exposição, as bolsas passaram por diversas etapas - design do produto, desenvolvimento de protótipos, coleta das lonas vinílicas, confecção das bolsas pelas costureiras e pintura à mão com tinta à óleo, transformando assim cada bolsa numa peça única e exclusiva.

Abrir letras de barco é um saber popular tradicional existente em muitas localidades amazônicas, especialmente naquelas ligadas aos rios e ainda hoje, além dos barcos, pode ser encontrada nas fachadas comerciais de municípios ribeirinhos. Entretanto, ainda que seja uma tradição de longo tempo, é um aspecto da cultura popular ainda pouco documentado e conhecido e, por consequência, permanece marginal e invisível. Os abridores são homens comuns, ribeirinhos, também influenciados não só pelo fluxo do rio como pelo fluxo constante das imagens e informações midiáticas da atualidade. Interessados em adquirir as bolsas devem mandar e-mail para: letrasqflutuam@gmail.com

Serviço:

Até amanhã, Exposição de bolsas recicladas do projeto Letras Q Flutuam, na Casa das Artes (Praça Justo Chermont, 236 – antigo IAP), ao lado da Basílica de Nazaré. Hora: das 9 às 18h. Entrada franca. Informações: 98232-7429 / 98169-2942.