Repasses: Dinheiro é proveniente do FPM e da multa da repatriação

Por: Brasília: Thiago Vilarins: Da Sucursal

Em 29 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

As prefeituras paraenses irão receber até amanhã R$ 284.625.776,08 para desafogar as suas contas. O primeiro montante é referente ao pagamento da última parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 2016 que será depositado hoje. O repasse – referente ao terceiro decêndio de dezembro – será de R$ 71.612.677,47, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, somada a retenção do Fundo, o montante será de R$ 89.515.846,84.

Segundo a nota do departamento de Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em comparação ao último repasse do mesmo mês de 2015, o valor teve crescimento de 3,60% em termos nominais, sem considerar os efeitos da inflação.