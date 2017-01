Cerimônia foi presidida pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, no Hangar.

Por Eduardo Rocha

12 de janeiro, 2017 - Belém

Em solenidade ontem à noite, no Hangar, 212 personalidades foram homenageadas com a Medalha Comemorativa dos 400 Anos da Fundação da Cidade de Belém e 8 com a Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco. A medalha é histórica e única e a comenda é a mais alta honraria do Município de Belém. As homenagens foram prestadas pela Prefeitura de Belém a cidadãos e cidadãs que contribuíram com desenvolvimento do Município por meio de suas atividades profissionais. O evento foi presidido pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, ladeado pelo vice-governador do Estado, José da Cruz Marinho, e pelo presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro Freitas.

Antes da solenidade, o prefeito Zenaldo Coutinho afirmou que aguardará pela decisão do Conselho Municipal de Transporte que se reunirá na segunda-feira, para analisar as propostas de nova tarifa da passagem de ônibus de Belém. "Eu vou aguardar pelo posicionamento do Conselho, mas o novo valor da passagem de ônibus urbano em Belém não será de R$ 3,40, como defendido pelas empresas", destacou o prefeito.

Zenaldo Coutinho referiu-se ao aniversário de 401 anos de Belém. "Estamos iniciando o 5º século de Belém, e temos projetos para a cidade, para que possamos enfrentar os desafios, como o da violência. No dia 1º de fevereiro, vamos anunciar a reforma do secretariado municipal, e na semana que vem lançaremos o programa Belém Limpa, com ações da Prefeitura e penalidades visando a limpeza da cidade", pontuou.

Entre os homenageados com a Medalha dos 400 anos de Belém, criada em 2016, estavam: o escritor João de Jesus Paes Loureiro, o deputado federal Joaquim Passarinho; a secretária de Estado de Administração, Alice Viana; o secretário de Estado de Assistência Social, Heitor Pinheiro; o professor João Carlos Pereira; o cantor Pinduca, o maestro Luiz Pardal, cantora dona Onete; o presidente da Associação Comercial do Pará, Fábio Costa; o presidente do Centro Israelita do Pará, Marcos Soares; o presidente do Grêmio Literário e Recreativo Português, Alírio Gonçalves; a professora Jussara Derenji, e outros. "É como se eu recebesse um beijo da cidade", destacou o professor João Carlos Pereira sobre a homenagem do Município.

Quem recebeu a Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco foi: comandante do Comando Militar do Norte, general Carlos Barcellos; comandante do I Comar, major-brigadeiro do ar Carlos Minelli; inspetor Almir Ferreira da Silva, guardas municipais Armando Guedes, Andrey Monteiro e Wellisson Carneiro Figueiredo (in memoriam), tenente-coronel Rosinaldo Conceição e a advogada e teóloga Elisa Bessa.