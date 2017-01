A nova tarifa será homologada no valor de R$ 3,10.

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 17 de janeiro, 2017 - 22h19 - Belém

O Prefeito de Belém Zenaldo Coutinho aprovou hoje (17) a nova tarifa para o transporte público da capital paraense. Após a homologação, que deve ocorrer ainda esta semana, a passagem de ônibus passa a custar R$ 3,10, ou seja, cinco centavos a mais do que o proposto pelos empresários do setor. O novo valor representa um aumento de 14% sobre o preço da passagem, que atualmente está fixado em R$ 2,70.

O anúncio foi feito na noite de hoje. Segundo informações da Prefeitura de Belém, a tarifa de ônibus da capital estava congelada desde 2015. Ainda assim, o prefeito, ao anunciar o reajuste, ressaltou que o valor aprovado foi abaixo do proposto pelo Conselho Municipal de Transportes, em reunião realizada na última segunda-feira (16). Na ocasião, os empresários defenderam aumento de R$ 3,15, alegando variação positiva nos custos.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Belém esclareceu que o reajuste da tarifa urbana de Belém, continua sendo a mais barata do Brasil. A nota destaca ainda que o ajuste na tabela de preços se dá para reequilibrar custos do sistema, repondo perdas de aumentos com: combustível, salário dos rodoviários, inflação, entre outros fatores avaliados pelo Conselho Municipal de Transportes.

A expectativa dos passageiros, a partir de agora, é com a data em que a nova tarifa entra em vigor. Ainda de acordo com informações da Prefeitura, o reajuste passar a valer a partir do momento que houver a publicação no Diário Oficial do Município, que deve ocorrer nos próximos dias.