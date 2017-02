Após adiar a nomeação de 190 candidatos aprovados, prefeitura disse que precisa de tempo para realizar processo de transição da gestão municipal

Em 13 de fevereiro, 2017 - 22h41 - Pará

A Prefeitura Municipal de Tailândia esclareceu por meio de nota que adiou a nomeação dos 190 concursados para que possa fazer um levantamento do número de funcionários vinculados à administração municipal, assim como a real necessidade de contratação e realizá-la de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo a vice-prefeita Regina Goés, a nova gestão precisa de mais tempo para realizar o processo de transição, já que o atual prefeito, Paulo Liberte Jasper, tomou posse somente em 18 de janeiro. “Os aprovados no concurso público deveriam assumir no dia 20 de janeiro, ou seja, apenas 48 horas após a posse do novo prefeito. Baixamos um decreto solicitando um novo prazo, para que pudéssemos ficar a par de toda a situação”, explicou.

De acordo com Regina, o processo de mudança entre a gestão anterior e a atual não foi satisfatório, o que gerou atrasos em toda a administração municipal. Em 24 de janeiro, o Ministério Público enviou uma notificação à prefeitura, pedindo esclarecimentos sobre a posse dos candidatos aprovados. “Hoje (13) nós pedimos ao Ministério Público uma prorrogação de 48 horas do prazo de nomeação. Acredito que entre quarta e quinta-feira estaremos passando ao MP os dados do estudo que estamos fazendo sobre o processo de transição da gestão municipal”, disse a vice-prefeita.

Ainda segundo a prefeitura, o levantamento que está sendo realizado objetiva resguardar os limites legais, orçamentários e financeiros da administração municipal. Uma análise preliminar identificou a existência de cerca de 3 mil funcionários contratados, de forma temporária, pela gestão anterior, correspondente a 66% da receita corrente demonstrada pela folha de pagamento da prefeitura, que analisa denúncias de supostas irregularidades na execução do concurso.