Crise também motivou Estação das Docas a não realizar tradicional festa na virada do ano

Por: Redação ORM News

Em 28 de dezembro, 2016 - 20h48 - Belém

O réveillon no Portal da Amazônia não será realizado em 2016. De acordo com nota oficial divulgada pela Prefeitura de Belém nesta quarta-feira (28), o cancelamento da festa é resultado da crise financeira que o país atravessa.

No texto, a prefeitura diz que o momento é de contenção para que seja garantida a continuidade de obras e serviços, bem como o pagamento em dia dos salários do funcionalismo. Os distritos da capital paraense também não terão festas de revéillon.

A Estação das Docas, que promove outro tradicional revéillon em Belém, também anunciou o cancelamento da programação de fim de ano no complexo turístico. No lugar das festividades, que tradicionalmente contam com queima de fogos e atrações musicais, a Estação das Docas terá uma programação alternativa para os visitantes, inclusive no primeiro dia de 2017.

No primeiro dia do próximo ano estão programadas atrações musicais e culturais para todas as idades.