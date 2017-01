Salários estão atrasados desde dezembro de 2016

Por: Portal ORM com informações de assessoria

Em 18 de janeiro, 2017 - 09h25 - Pará

Servidores de Abaetetuba, nordeste paraense, com salários atrasados desde dezembro de 2016 ,devem receber o pagamento integral dos vencimentos a partir de um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público do Estado com a Prefeitura de Abaetetuba. O documento foi assinado na última sexta-feira (13) pelo prefeito da cidade, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão.

Após instaurar procedimento administrativo para acompanhar o processo de transição entre a gestão municipal que encerrou o mandato em dezembro de 2016 e a nova administração eleita em outubro, o MP-PA constatou que os servidores públicos das unidades de saúde do município não haviam recebido o salário integral no mês de dezembro. Por meio do TAC, a prefeitura e a Secretaria de Saúde do município se comprometem a pagar de forma imediata as remunerações vencidas.

O não cumprimento parcial ou total das obrigações ao Termo de Ajustamento de Conduta, nos prazos fixados, resultará em multa diária no valor de R$1 mil que serão cobradas do patrimônio particular do prefeito municipal, Alcides Eufrásio. Cada cláusula descumprida terá multa de R$ 5 mil. Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, que destina recursos ao ressarcimento, à coletividade, aos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O Portal ORM tenta contato com a Prefeitura de Abaetetuba.