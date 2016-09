Manifestações violentas agridem a democracia, que presume tolerância entre os contrários

Por: O Liberal

Em 05 de setembro, 2016 - 07h30 - Editorial

Depredadores que atuam em manifestações podem ser tudo. Mas democratas não são. Aliás, eles agem como predadores – da liberdade de dissentir, da faculdade de divergir, das noções mínimas sobre os limites que os cidadão têm, quando decidem se opor a governos quaisquer que sejam.

Em junho de 2013, o que se viu? De um simples protesto contra o aumento das passagens de ônibus, em São Paulo, começou espontaneamente um movimento de contestação que levou milhões de pessoas às ruas de todas as capitais e outras centenas de cidades do País. Ponto para a democracia.

E depois? Grupos de mascarados entraram em cena e começaram a infiltrar-se em manifestações pacíficas. Infiltrados, depredavam tudo o que viam pela frente. Muita gente sentiu-se com a sua integridade física ameaçada. Houve feridos, inclusive policiais militares, obrigados a intervir para evitar que prédios públicos e privados fossem atingidos por baderneiros. Zero para os tais democratas, que em verdade não passavam de vândalos na mais genuína acepção do termo.

Agora, milhares de pessoas vêm tomando novamente as ruas em protestos contra o governo que se inaugurou a partir da semana passada, quando se consumou a condenação e o consequente afastamento da presidente Dilma Rousseff. E o que temos? Os confrontos de volta.

Na última sexta-feira, manifestantes contrários ao Planalto voltaram a sair às ruas para pedir a destituição do atual governo e a realização de novas eleições presidenciais.

Em São Paulo, o protesto teve depredação de concessionárias e de pontos de ônibus e bloqueio de vias, como a Marginal Pinheiros. O ato começou pacífico, na Zona Oeste da cidade, mas ficou violento depois que policiais militares intervieram.

No Rio de Janeiro, um protesto percorreu ruas do centro e teve a presença de mascarados. Em meio à manifestação, houve uma confusão, na qual ativistas atiraram garrafas contra os PMs, que revidaram com spray de pimenta.

Porto Alegre também registrou protestos. Um grupo pôs fogo em contêineres de lixo e pelo menos quatro agências bancárias foram apedrejadas. Também houve confrontos entre integrantes do ato e policias militares, que usaram bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes.

No centro de Florianópolis, o protesto também começou pacífico, mas houve tumulto e confronto de manifestantes com a polícia. Participaram 7 mil pessoas, segundo os organizadores. Em Salvador, os manifestantes pediram novas eleições, mas alguns grupos protagonizaram cenas de hostilidade.

Há sentido nos protestos, porque a democracia comporta a oposição. Mas não há sentido em violências, seja lá sob que pretextos elas ocorrerem.