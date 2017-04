REGIÕES: Queda no Norte foi de 2,23%, passando de R$ 524,73 para R$ 513,03 em março

Por: Brasília, Thiago Vilarins: Da Sucursal

Em 28 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

O preço da cesta básica na região Norte recuou 2,23% entre fevereiro e março de 2017 e alcançou o valor de R$ 513,03 - queda de R$ 11,70 em relação ao mês anterior, quando fechou em R$ 524,73. Mesmo com a redução, o valor se mantém como o maior entre todas as regiões brasileiras e bem superior à média nacional, de R$ 465,55 ante o valor de R$ 472,51 em fevereiro último.

A região foi a terceira que mais diminuiu o preço da cesta de produtos básicos na passagem do mês, conforme pesquisa realizada pela consultoria GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A região Sul foi a que teve a maior oscilação mensal, com redução no preço da cesta básica de 2,74%, fechando o mês com valor de R$ 509,00.