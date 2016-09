VARIAÇÃO: Dieese diz que desde janeiro aumentos são consecutivos e aplicados em escala

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

O preço da carne bovina aumentou mais de 8% desde o início do ano, variação acima da inflação do período, segundo o Dieese/Pa. Para driblar a alta do preço, o consumidor paraense substitui ou reduz o consumo do produto. O mototaxista Luiz Carlos Palheta, 50 anos, explica que o aumento dos últimos meses pesou no bolso e faz diferença nas finanças da família. Para equilibrar o orçamento, a alternativa são as carnes mais baratas. “Para quem tem o costume de comer carne todos os dias, é mais complicado. Como é o caso da minha família, em que há cinco adultos e duas crianças. Se você for substituir por peixe, também não dá, porque eles também estão caros. Já um frango não é suficiente para uma família grande. O jeito é buscar carnes mais baratas. Um picadinho, por exemplo, que é barato e rende mais é uma alternativa boa”, diz.

A autônoma Ana Paula Santos, 31 anos, diz que o aumento da carne é evidente quando se vai ao mercado e se compara de mês com o outro.