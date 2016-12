Processo pode ser feito pelos interessados até o dia 1º de janeiro de 2017

Por: Agência Pará

Em 29 de dezembro, 2016 - 09h02 - Educação

A pré-matrícula de alunos novos para o ano letivo de 2017 nas escolas públicas estaduais em Belém e em outros municípios do Estado prossegue por meio do Portal Seduc (www.seduc.pa.gov.br) e Central de Atendimento (0800 280 0078). Esse processo, iniciado no dia 14 de novembro, abrange 250 mil vagas, e, em particular, a oferta de 5.040 vagas para estudantes em 21 escolas de Ensino Médio em tempo integral, das 7h30 às 17 horas. Essa oferta funciona como a contribuição da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) à proposta do Governo Federal de fortalecer o processo pedagógico do Ensino Médio no País. A pré-matrícula pode ser feita pelos interessados até o dia 1º de janeiro de 2017.

A Seduc orienta que na pré-matrícula não é cobrada nenhuma taxa de material escolar dos pais e responsáveis pelos estudantes. O material de expediente é viabilizado pela própria escola.

Na pré-matrícula, os interessados devem informar nome e endereço completo, data de nascimento e nome da mãe. Deve também ser informado se o interessado é atendido por algum programa social, como Bolsa Família, ou se recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no caso de alunos com deficiência.

Escolas - As 21 escolas estaduais de Ensino Médio em tempo integral são: Manoel Leite Carneiro; Padre Eduardo; Brigadeiro Fontenelle; Professor Orlando Bitar; Dr. Ulysses Guimarães; Vilhena Alves; Mário Barbosa; Augusto Meira; Professora Hilda Vieira; Professor Temístocles de Araújo; Visconde de Souza Franco; Avertano Rocha; Joaquim Viana; Dom Pedro II; Antônio Teixeira Gueiros; Dr. Mário Chermont; Dr. Gabriel Sales Pimenta; Plínio Pinheiro (cinco turmas de 1º ano); Liberdade (cinco turmas de 1º ano); Dr. Gaspar Vianna (cinco turmas de 1º ano) e Dr. Inácio Koury Gabriel Neto (três turmas de 1º ano).

Essas unidades escolares estão localizadas nos municípios de Belém, Castanhal, Ananindeua e Marabá. A diretora de Ensino Médio e Profissionalizante da Seduc, Joseane Figueiredo, informou que das 21 escolas de Ensino Médio em tempo integral quatro já vinham funcionando nesse regime e 17 adotarão esse formato. As que já vinham funcionando em tempo integral são Manoel Leite, Padre Eduardo, Augusto Meira e Temístocles de Araújo.

As escolas fazem parte do programa do MEC de fomento ao Ensino Médio. Haverá incentivo de verbas do Governo Federal para essa oferta no Ensino Médio integral, abrangendo a infraestrutura das escolas, pessoal, merenda e transporte. A Seduc já reformou algumas dessas escolas e pretende reestruturar outras em breve, mediante recursos específicos.

Após a etapa da pré-matrícula, a confirmação da matrícula, de 2 a 4 de janeiro, será feita nas escolas para as quais os interessados se inscreveram.