Pelo menos 13 blocos já confirmaram participação na programação

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 04 de janeiro, 2017 - 10h48 - Belém

Cerca de 300 mil pessoas devem participar do pré-carnaval de Belém que começa oficialmente neste domingo (8), pelas ruas da Cidade Velha, e segue até o dia 19 de fevereiro. Pelo menos 13 blocos já confirmaram participação na programação autorizada pela Prefeitura de Belém.

Segundo a diretora de ações culturais da Fumbel, Liane Gaby, este ano, uma das prioridades para a realização do pré-carnaval é o esquema de segurança. “O objetivo da Prefeitura de Belém é garantir aos brincantes uma programação segura. Por este motivo, reunimos com a Liga dos Blocos e órgãos de segurança pública para montar um esquema que o evento seja bem-sucedido”, explica.

Já no clima de pré-carnaval, a Liga dos Blocos de Carnaval de Belém garante que está quase tudo pronto para o primeiro final de semana festa. Em média, 80 banheiros químicos serão distribuídos ao longo dos 1.200 km de extensão da Rua Doutor Assis, por onde os blocos irão passar, e a concentração será em frente à Igreja da Sé.

O presidente da Liga, Fabiano Scherer conta que este ano o pré-carnaval terá uma novidade: o trio elétrico foi especialmente montado para garantir a festa, porém, sem prejudicar o patrimônio público – e moradores da área. “Além de garantir o isolamento dos patrimônios tombados no percurso pelo qual os blocos irão passar, o trio elétrico é diferencial, pois ele foi projetado para o evento”, afirma Scherer. Neste domingo (8) quem desfila pela Cidade Velha são os blocos Elói Iglésias e Los Primos, e a concentração será às 16h.

Limpeza

Outro fator importante e que a Liga dos Blocos está empenhada é a com a limpeza das ruas. “Belém é a primeira cidade no país a dar o primeiro grito de carnaval, então precisamos fazer bonito também com as nossas ruas”, enfatiza o presidente da Liga, Fabiano Scherer que prepara ações de conscientização para evitar que pessoas urinem nas ruas ou despejem lixo ao longo do trajeto.

Para o presidente do bloco Kalango, Carlinhos Belo, este ano a preservação do patrimônio público e a alegria dos participantes são o principal foco dos blocos. “A gente recebe pessoas vindas até de outros Estados, então nossa festa tem que representar coisas boas. Queremos garantir a alegria, mas de forma responsável e segura. Sem dúvida a expectativa é a melhor possível para este ano”.

Veja a agenda e programe-se:

08/01 – 16h

Bloco Elói Iglésias

Bloco Los Primos

14/01 – 14h

Bloco Largadinho

15/01 – 16h

Bloco Elói Iglésias

21/01 – 14h

Bloco do Trio

22/01 – 16h

Bloco Elói Iglésias

Bloco Fofó do Lino

28/01 – 14h

Bloco Kalango

29/01 – 16h

Bloco Elói Iglésias

Bloco Fofó do Lino

04/02 – 14h

Bloco Amor de Carnaval

05/02 – 16h

Bloco Elói Iglésias

Bloco Fofó do Lino

Bloco Los Primos

11/02 – 14h

Bloco da Diretoria

Bloco Bregaço

12/02 – 16h

Bloco Elói Iglésias

Bloco Los Primos

18/02 – 14h

Bloco Amigos do Urubu

Bloco Xibé da Galera

19/02 – 16h

Bloco Elói Iglésias

Bloco Los Primos

Bloco Filhos de Glande

Bloco Kalango Kid’s