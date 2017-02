Alunos do Estado do Espírito Santo terão prazo prolongado para que não sejam prejudicados devido à situação da segurança pública.

Por: Redação ORM News com informações do Mec

Em 12 de fevereiro, 2017 - 12h26 - Educação

Termina amanhã, 13, o prazo concedido pelo Ministério da Educação (MEC) aos candidatos pré-selecionados a receber bolsas integrais e parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni) para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. A exceção são os estudantes do Espírito Santo, para os quais o Mec estipulou prazo até a próxima quarta-feira (15) para que não sejam prejudicados devido à situação da segurança pública no estado.

O estudante deve apresentar na instituição para a qual foi selecionado os documentos originais de identificação e de membros da família, comprovantes de residência, de conclusão do ensino médio, de rendimentos e, quando for o caso, de separação, divórcio ou morte dos pais, pagamento de pensão alimentícia, de professor da educação básica e de deficiência. A lista de documentos pode ser consultada na página do ProUni.

O resultado da segunda chamada será divulgado na segunda-feira (20). A comprovação das informações nessa etapa será entre os dias 20 e 24 de fevereiro. O candidato que quiser participar da lista de espera poderá se manifestar entre 7 e 8 de março. Neste caso, terá os dias 13 e 14 de março para apresentar a documentação.

Inscritos - Esta edição do ProUni teve 1.535.042 candidatos inscritos na primeira chamada. Como cada um tem direito de escolher duas opções de curso, o número de inscrições chegou a 2.976.550.

No total, foram ofertadas 214.242 bolsas em 13.521 cursos, distribuídos em 1.065 instituições de todo o Brasil. O número é o maior desde a criação do programa, em 2004, e representa crescimento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram oferecidas 203.602 bolsas. Neste ano, foram registrados 7,16 candidatos por vaga.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (de 50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.