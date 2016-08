Erudito - Montagem central do Festival de Ópera tem base do elenco formada por paraenses

Em 31 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Antes mesmo de sua estreia, marcada para o dia 21 de setembro, às 20h, a ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini, próxima atração do XV Festival de Ópera do Theatro da Paz, já tem uma carateristica marcante: está repleta de paraenses nos papéis principais. Nomes como Andrey Mira (baixo barítono), Antônio Wilson (tenor), Idaías Souto (baixo), Andrew Lima (tenor) e as sopranos Lanna Bastos e Juliane Lins, são destaque no espetáculo, que terá ainda Eliane Coelho, considerada a maior soprano brasileira na atualidade; o tenor Richard Bauer e os solistas do Teatro Municipal de São Paulo, Sávio Sperandio (baixo), Homero Velho (barítono) e Giovanni Tristacci (tenor), além do tenor Mauro Wrona.