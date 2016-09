Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Hoje, a partir das 18 horas, a Praça do Carmo será palco do movimento de ocupação do grupo feminino “Crew das Minas”. Que tem como objetivo movimentar a economia criativa e ocupar o espaço com arte, música e diversão. O evento contará com uma série de apresentações para entreter o público.