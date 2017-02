Entre as atrações deste ano estão as Orquestras dos Bois de Máscara Tinga e Faceiro, de São Caetano de Odivelas, banda Fruta Quente, Fofó de Cametá e

Por: Agência Pará

Em 20 de fevereiro, 2017 - 13h59 - Belém

A Fundação Cultural do Estado do Pará deu a largada para a folia momesca. No último sábado (18), o Grêmio Recreativo Crias do Curro Velho levou para as ruas do bairro do telégrafo beleza, luxo e alegria associados à mensagem da sustentabilidade, presente nas alegorias e fantasias usadas por mais de 500 crianças. Neste final de semana a Praça do Povo, do Centur, sediará o Baile de Carnaval da FCP, que terá várias atrações e será aberto ao público em geral.

A programação será realizada na sexta (24) e no sábado (25), sempre a partir das 18h, com entrada franca. Entre as atrações estão as Orquestras dos Bois de Máscara Tinga e Faceiro, de São Caetano de Odivelas, banda Fruta Quente, Fofó de Cametá e Sambloco Bateria Show.

Segundo o diretor de Interação Cultural da FCP, Walter Figueiredo, a programação faz referência a todas as manifestações carnavalescas do Brasil e, principalmente, do Pará. “O carnaval do Centur já é tradicional e reúne famílias inteiras que vêm para brincar, aproveitando o ambiente de tranqüilidade e segurança que oferecemos. A festa será embalada ao som das antigas marchinhas e também das músicas contemporâneas executadas pelas orquestras e bandas. Será uma verdadeira festa da diversidade, que reflete bem o espírito do carnaval brasileiro”, comenta.

O grupo Sambloco Bateria Show, que reúne membros de várias agremiações carnavalescas de Belém, é uma das atrações que promete não deixar ninguém parado. “Fizemos um repertório vasto que contempla todos os estilos musicais. A galera pode ter certeza que será um show espetacular, com muito samba, axé, marchinhas, enfim, tudo o que tem de bom na música”, promete o vocalista e guitarrista Tiago Lobato.

O famoso carnaval de Cametá, considerado o melhor do Pará, estará representado pelo cantor Kim Marques, que traz de sua terra natal a tradição do Fófo de Cametá. “A expectativa para o baile é grande. A ideia é que seja um grande evento, um espaço de valorização da nossa cultura, do nosso estado”.