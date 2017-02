SOSSEGO: Natureza e obras arquitetônicas fazem um dos mais belos recantos da cidade

Por: Da Redação

Em 15 de fevereiro, 2017

A Praça Batista Campos, um dos maiores símbolos da arquitetura da Belle Époque em Belém, completou, ontem, 113 anos. Apaixonante e encantadora, a praça possui localização privilegiada, com aproximadamente 3 mil metros quadrados de natureza intacta, obras arquitetônicas esplêndidas, dezenas de gigantescas samaumeiras - as “rainhas da floresta”, além de graciosas garças, pássaros diversos, risos de crianças e adultos e infinitas histórias daqueles que, todos os dias, são enfeitiçados pela beleza do lugar.

Um dos ambientes mais bonitos da capital, a praça é, também, um lugar onde os visitantes podem exercer suas atividades físicas, principalmente na época em que as mangueiras estão todas carregadas de frutos, ou simplesmente buscar a paz e sossego escutando as várias sinfonias dos pássaros que habitam as frondosas e centenárias árvores.