Na frente da delegacia e vestidos de branco, família e amigos da morena fazem barulho para chamar a atenção da imprensa.

Por: GShow

Em 18 de fevereiro, 2017 - 14h56 - Novelas

Não é possível que a polícia não acredite que Alice (Giovanna Antonelli) seja inocente dos crimes pelos quais está sendo acusada! Mas o povo todo de Arraial sabe bem a verdade e está disposto a abrir os olhos dos homens da lei. Lenita (Leticia Spiller) e Geppina (Aracy Balabanian) - com a ajuda da mulherada da cidade - organizam uma manifestação para ninguém botar defeito. E com direito à convocação da imprensa. É para colocar a boca no trombone e chamar a atenção mesmo!

Alice é pega de surpresa com o carinho de tanta gente. Além de Mario (Bruno Gagliasso), toda a sua família e amigos amanhecem na porta da delegacia. Vestidos de branco, eles pede a liberdade da filha de Tanaka (Luis Melo).

em como Alice não ficar emocionada com a mobilização de uma cidade inteira, Brasil? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado, 18/2.