Fuga de recursos é a maior da história e reflete a crise econômica no País

Por: Da redação

Em 15 de janeiro, 2017 - 08h25 - Pará

Desempregado e endividado, o paraense está raspando tudo o que tem na caderneta de poupança. No ano passado, entre janeiro e novembro, os saques da poupança superaram os depósitos em R$ 651,47 milhões. O resultado é quase o dobro da perda apontada no mesmo período de 2015, R$ 363,93 milhões, até então o pior da série histórica, iniciada em 1995.

De acordo com o levantamento feito com exclusividade para O LIBERAL pelas instituições financeiras, com base nos dados compilados pelo Banco Central, nos onze meses de 2016, os saques da poupança no Pará totalizaram R$ 34,42 bilhões, os depósitos, R$ 33,77 bilhões. Neste mesmo intervalo, a inflação no país fechou com alta de 6,56% na Região Metropolitana de Belém.

Foi a primeira vez em que o Estado registrou dois anos seguidos de captação negativa (mais retiradas que depósitos). Essa fuga de recursos da poupança está relacionada principalmente à crise econômica e à inflação. Com esse cenário de crise, muitas famílias estão sendo obrigadas a recorrer às economias para completar o orçamento mensal, uma vez que o salário deixou de ser suficiente para arcar com todas as contas.

POUPADORES

Há paraenses que, apesar da situação financeira difícil enfrentada pelo País, ainda apostam na poupança e fazem esforço para conseguir guardar uma certa quantidade de dinheiro todo mês. É o caso da ajudante de engenharia mecânica Deyse Cristina Silva dos Anjos, de 24 anos. Quando ela e o irmão, Carlos Diego Silva dos Anjos, administrador de 29 anos, resolveram comprar um carro, começaram a poupar parte do salário - cerca de 10%. Guardavam o dinheiro em casa e a cada dois meses depositavam na conta poupança. Em um ano e meio, tinham quase dez mil reais e conseguiram comprar o automóvel.

Para dar certo, ela conta que é preciso organizar todo o orçamento e separar, prioritariamente, o valor para pagamento de despesas essenciais, como água, luz, aluguel e alimentação. Os irmãos também separam o valor da poupança, como se fosse uma despesa fixa. O que sobra, eles usam para lazer ou itens mais supérfluos. Com as economias, os irmãos já conseguiram comprar um computador, celular e até fazer uma viagem.