Caderneta do paraense registra mais saques do que depósitos em 11 meses

Por: THIAGO VILARINS: Da Sucursal de Brasília:

Em 15 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Desempregado e endividado, o paraense está raspando tudo o que tem na caderneta de poupança. No último ano, entre janeiro e novembro, os saques da poupança superaram os depósitos em R$ 651,47 milhões. O resultado é quase o dobro da perda apontada no mesmo período de 2015, R$ 363,93 milhões, até então o pior da série histórica, iniciado em 1995.

De acordo com o levantamento feito para o jornal Amazônia pelas instituições financeiras, com base nos dados copilados pelo Banco Central, nos onze meses de 2016 os saques da poupança no Pará totalizaram R$ 34,42 bilhões e, os depósitos, R$ 33,77 bilhões. No mesmos meses de 2015, os respectivos valores foram: R$ 33,80 bilhões e R$ 33,44 bilhões.

