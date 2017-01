Os parlamentares venceram as eleições em seus municípios e foram substituídos por suplentes, que agora tornam-se efetivos

Por: Agência Brasil

Em 02 de janeiro, 2017 - 21h51 - Brasil

A posse de prefeitos no estado do Rio abriu sete vagas para novos deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Os parlamentares venceram as eleições em seus municípios e foram substituídos por suplentes, que agora tornam-se efetivos.

Com exceção do ex-vice-prefeito de Cabo Frio, Silas Bento (PSDB), todos já foram deputados estaduais em legislaturas passadas ou já assumiram mandatos como suplentes. As informações foram divulgadas pela Alerj.

Carlos Augusto Balthazar, novo prefeito de Rio das Ostras, foi substituído pelo deputado Átila Nunes (PMDB). Farid Abrão, novo prefeito de Nilópolis, abriu vaga paera Geraldo Moreira (PTB).

Gilberto Palmares (PT) assume no lugar de Dr. Sadinoel, novo prefeito de Itaboraí. Coronel Jairo (PMDB) assume o mandato no lugar de Waguinho, novo prefeito de Belford Roxo.

Dica (PTN) assume no lugar de Bernardo Rossi, novo prefeito de Petrópolis. Marco Antônio Figueiredo (PROS) assume o mandato no lugar de Rogério Lisboa, novo prefeito de Nova Iguaçu. E Silas Bento (PSDB) assume o mandato de deputado no lugar de José Luiz Nanci, novo prefeito de São Gonçalo.

O deputado Rafael Picciani (PMDB), filho do presidente da Casa, Jorge Picciani (PMDB), reassume seu mandato na Alerj, após deixar a Secretaria Municipal de Governo do Rio. A Alerj retorna às atividades no fim do recesso parlamentar, dia 1º de fevereiro.