Desde a Série A de 2013, time caiu para a B e para a C de forma consecutiva no Brasileiro, além do rebaixamento no estadual

Por: Lance!Net (Janca)

Em 13 de setembro, 2016 - 15h56 - Futebol

No Canindé a discussão não para. Um grupo de conselheiros acha que a Portuguesa tem que fechar o futebol profissional caso caia para a Série D, o que deve acontecer domingo que vem.

O time tem um ponto a menos do que o Macaé, que enfrenta em casa o Botafogo-SP. Se o Macaé ganhar já era. Se empatar ou perder, a Lusa tem que vencer o Tombense fora de casa para evitar novo rebaixamento.

No Brasileirão de 2013 para cá a equipe foi despencando. Caiu da Série A para a B, da B para a C e agora tem tudo para parar na D. No Paulista da A-1 caiu para a A-2, um desastre após o outro.

Uma pena para um clube com tanta tradição e que formou tantos jogadores para o nosso futebol. Mas com uma má administração após a outra, dívidas superiores a R$ 200 milhões, sem receitas e com o estádio para ser leiloado, a ideia de encerrar as atividades do futebol profissional tem ganhado corpo. O que é o fim… O fim da picada. E prova do que péssimos dirigentes podem fazer, inclusive porque até hoje aquele rebaixamento do Brasileirão por uso de jogador irregular contra o Grêmio não foi explicado. E pelo jeito nunca será.