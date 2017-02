A operação mobilizará 65 servidores da Agência em ações de fiscalização em Belém e no interior do Estado

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 20 de fevereiro, 2017 - 16h40 - Pará

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon) está concluindo o planejamento da Operação Carnaval 2017, que vai desta quinta-feira (23) a 1º de março. A operação mobilizará 65 servidores da Agência em ações de fiscalização nas estradas e portos, tanto de Belém quanto do interior do Estado.

Neste ano, alguns ajustes operacionais foram necessários, como a atenção especial às travessias de balsas nas viagens entre Belém e Cametá, na Região do Baixo Tocantins, via Alça Viária. Por ser um dos períodos mais movimentados do ano, o que aumenta o deslocamento de pessoas principalmente a partir de Belém. A Arcon enviou na semana passada ao município uma equipe para avaliar as necessidades de fiscalização e os ajustes na travessia já foram programados.

Outra providência se refere à viagem fluvial entre o distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná e Santarém, ambos no oeste paraense. Na noite de sexta-feira (24), a atenção será redobrada na movimentação de passageiros, com a presença de fiscais da Arcon. Ainda no oeste do Estado, fiscais da Arcon estarão na Rodovia BR-163 (Santarém-Cuiabá), onde atuarão em parceira com a Polícia Rodoviária Federal.

Integração – As ações da Arcon serão realizadas sempre de forma integrada com as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Rodoviária Estadual (PRE). Agentes da Agência estarão nos postos fixos da PRF nas barreiras da Rodovia BR-316 (via de acesso terrestre a Belém), e também em postos volantes, com atenção especial no nordeste do Pará, especialmente nas rodovias estaduais que dão acesso aos municípios muito procurados por foliões, como Vigia de Nazaré, Curuçá, Colares e São Caetano de Odivelas. Haverá reforço ainda em Santa Maria do Pará e no posto da PRE em Salinópolis. Na Região Metropolitana de Belém (RMB) haverá reforço também para na BR-316, na parada de ônibus intermunicipais em frente à Prefeitura de Ananindeua.

Para Karim Zaidan, o principal objetivo da Arcon é garantir a segurança dos usuários. “Investimos em ações para que os passageiros, tanto do hidro, como do rodoviário, utilizem o transporte regulado pela Agência em ônibus, vans, embarcações ou balsas, de maneira segura, nas quais nossos operadores observem cumprimento de horários, evitem a superlotação e outros detalhes. Nossos servidores estarão presentes nas principais rotas de transporte do Estado, buscando sempre que os foliões utilizem um transporte seguro e confortável”, enfatizou

A Arcon manterá durante o Carnaval, em regime de plantão, servidores no Terminal Rodoviário de Belém e no Terminal Hidroviário, nos quais funcionam postos da Ouvidoria, oferecendo orientações aos passageiros e recebendo reclamações e denúncias.

Denúncias e reclamações podem ser feitas pelo 0800 091 1717 (ligação gratuita), (91) 98887-6148 (que também é WhatsApp) e e-mail ouvidoria@arcon.pa.gov.br.