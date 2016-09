Dragão é o terceiro colocado do Campeonato Português

Por: Lance!Net

Em 10 de setembro, 2016 - 19h22 - Futebol

Depois de perder o clássico para o Sporting na semana passada (1-2), o Porto não deu chance ao Vitória de Guimarães e derrotou o vizinho do norte de Portugal por 3 a 0, nesta sábado, no Estádio do Dragão, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Português.

Marcano, Otávio (ex-Internacional) e João Aurélio fizeram os gols dos tripeiros.

Com nove pontos, o Porto é o terceiro colocado da competição, atrás de Benfica (dez) e Sporting (12). Já o Guimarães é o sétimo, com seis.

Na próxima rodada, no dia 18 deste mês, o Porto visita o Tondela. Já o Vitória de Guimarães recebe o Belenenses um dia antes.