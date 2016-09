O primeiro candidato entrevistado será Zenaldo Coutinho (PSDB) nesta terça-feira (13)

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 10h53 - Eleições

A partir desta terça-feira (13), o Portal ORM tramsmite ao vivo a entrevista com os principais candidatos à prefeitura de Belém dentro do programa Liberal Notícias, da Rádio Liberal FM, apresentado por Abner Luiz.

O programa começa sempre às 12h e terá meia hora de duração, sempre ao vivo pelas Rádios Liberal AM 900 e FM 97.5, com transmissão simultânea pela RM TV, canal 23 da ORM cabo. O primeiro candidato entrevistado será Zenaldo Coutinho (PSDB) hoje. Seguindo a agenda, nesta quarta-feira (14) será a vez do Professor Manechy (PMDB), seguido de Éder Mauro (PSD) nesta quinta -feira (15) e Edmilson Rodrigues (Psol) nesta sexta-feira (16).