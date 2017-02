Cine Líbero Luxardo é uma das boas opções em Belém para quem procura filmes de qualidade, de graça ou a preços populares

Em 13 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O Cine Líbero Luxardo, cinema paraense que completou 30 anos em 2016, localizado na sede Fundação Cultural do Pará (FCP), antigo Centur, em Belém, vai além de uma opção do circuito alternativo em suas sessões regulares das 19h. O “Líbero”, como é carinhosamente chamado por seus frequentadores, é o único cinema da capital que recebe diversos projetos de exibição com as mais variadas temáticas.