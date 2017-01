Programa vai ao ar sempre as segundas e tem duas horas de duração

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h00 - Belém

A segunda temporada do programa 'Debate Bola', da Rádio Liberal AM (900 KHz), voltará a ser transmitido ao vivo pelo Portal ORM e canal 23 da ORM Cabo a partir das 20h desta segunda-feira (16). Este ano o programa terá a apresentação de Abner Luiz, que vai trazer comentaristas e convidados para debater o mundo da bola, além de novidades do Parazão 2017.

O programa de hoje terá a presença dos técnicos Marcelo Chamusca, do Paysandu, e Josué Teixeira, do Remo, que vão falar sobre a montagem das equipes, treinos e reforços para o Pazarão 2017. O 'Debate Bola' vai ao ar sempre as segundas-feiras e tem duas horas de duração.