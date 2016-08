Concurso cultural DIRECTV Cinema+ inscreve até 30 de novembro

Em 01 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Estudantes de cinema e audiovisual com interesse na criação de curtas-metragens podem participar da promoção “SKY apresenta DIRECTV Cinema+”, promovido no Brasil pela SKY em parceria com a DIRECTV Latin America, o Sundance Channel, USC School of Cinematic Artse aCreative Artists Agency (CAA). As inscrições estão abertas por meio do site http://br.directvcinemaplus.com e, para participar, é necessário enviar um vídeo com tema livre de até 10 minutos. As inscrições se encerram em 30 de novembro.

O concurso, que já está em sua 4ª edição na América Latina e chegou ao Brasil pela primeira vez este ano, tem como objetivo promover o cinema independente na região pela concessão de bolsas de estudo.

