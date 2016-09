A mãe de Suri Cruise também está proibida de expor o ex ou a Cientologia

Por: Caras

Em 08 de setembro, 2016 - 09h36

Katie Holmes ainda não está livre do seu ex-marido, Tom Cruise. De acordo com o site americano RadarOnline, a atriz assinou um acordo no divórcio, em 2012, que a proibia de namorar - pelo menos publicamente - durante cinco anos. Ou seja, até ano que vem, Katie, que agora está namorando Jamie Foxx, não vai poder confirmar ou aparecer em eventos públicos ao lado dele, e também não pode deixar o atual ser fotografado ao lado da filha, Suri Cruise.

O acordo ainda impede que Katie fale mal ou exponha Tom Cruise, além de proibir que ela revele ou comente qualquer coisa sobre a relação do ex com a Cientologia.

"Katie queria tanto esse divórcio que aceitou com os termos e ganhou U$4,8 milhões para cuidados coma filha, além de mais U$5 milhões para ela", disse a fonte. Caso quebre o acordo, ela poderá ter que devolver o dinheiro.

Apesar de não ter assumido o relacionamento com Jamie Foxx, amigos do casal já confirmaram que eles estão felizes juntos e ela chegou a ser fotografada com um anel de diamantes que seria uma aliança de compromisso com o ator.