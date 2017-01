Grupo de 70 pessoas pede melhorias nas ruas do bairro da Cabanagem

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 10h28 - Belém

Atualizada às 11h10

Um grupo de 70 pessoas interditou a avenida Augusto Montenegro, próximo a avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém, na manhã desta quarta-feira (18).

Eles reclamam da falta de pavimentação, buracos no asfalto, alagamentos e sinalização nas ruas do bairro. Duas equipes da Polícia Militar estão no local para tentar negociar a liberação da via com os moradores. Devido ao protesto, o trânsito é lento no local.

O Portal ORM tenta contato com a Sesan (Secretaria Municipal de Saneamento).