Policial foi encaminhado para um hospital particular e passa bem

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 09h25 - Polícia

Um policial militar foi baleado no braço durante uma abordagem de rotina na passagem Comissário no bairro da Terra Firme, em Belém, na madrugada desta segunda-feira (16).

Segundo informações da 6ª Aisp (Área Integrada de Segurança Pública), o militar identificado como Ramos Nunes estava entrando na via para revistar um grupo de homens quando foi surpreendido pelos disparos. Após a ação, os homens correram para outra rua do bairro. O policial foi encaminhado para um hospital particular e passa bem.