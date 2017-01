Caso aconteceu na noite de ontem na Estrada do Maguari, em Ananindeua

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 04 de janeiro, 2017 - 09h00 - Polícia

Os dois policiais militares que ficaram feridos durante uma troca de tiros ocorrida na noite desta terça-feira (3) no bairro do Maguari, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, continuam internados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência com quadro de saúde estável nesta quarta-feira (4). Dois homens que trocaram tiros com os militares morreram baleados no mesmo hospital. Um terceiro suspeito ainda não foi identificado.

O caso aconteceu na Rua Itabira, próximo à Avenida Cláudio Sanders, também conhecida como Estrada do Maguari, em Ananindeua. A guarnição da Rotam se deparou com um Pálio parado na rua, com dois homens do lado de fora, perto do veículo. Os policiais desconfiaram da atitude da dupla e fizeram a abordagem. Houve reação e troca de tiros, que resultou em quatro baleados. Os soldados foram feridos no braço e na perna e conduzidos para o hospital, assim como João Gabriel Gomes dos Santos, de 22 anos e Andrei Cordovil Duarte, que não resitiram aos ferimentos.

Há suspeita de que um terceiro criminoso estivesse dentro do carro e surpreendeu os policiais no momento da abordagem. Ele também atirou contra a guarnição e escapou.