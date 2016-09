Categoria protesta contra a PEC 241/16, que congela por 20 anos o salário. Apenas serviços administrativos internos estão funcionando

Por: G1 Santarém

Em 21 de setembro, 2016 - 22h02 - Pará

Policiais civis paralisaram as atividades nesta quarta-feira (21), em Santarém, no oeste do Pará. A 16ª Seccional de Polícia Civil, suspendeu o registro de ocorrências e flagrantes, apenas o expediente administrativo interno está funcionando. A paralisação acompanha uma ação nacional, em protesto às propostas no Congresso que visam tirar benefícios dos servidores que atuam na segurança pública.

A paralisação começou às 8 h da manhã em frente ao prédio da polícia civil e terá duração de 24 h. A categoria protesta contra a Proposta de Emenda à Constituição 241/16, que determina 20 anos de congelamento salarial dos servidores públicos e o Projeto de Lei Complementar 257/16 pela falta de Progressão Funcional paradas desde outubro de 2015.

Segundo informações de um dos membros do movimento que apoia paralisação, investigador de polícia Romulo Valente, se as medidas forem aprovadas, irão enfraquecer vários setores, inclusive a segurança pública, "vão congelar os nossos salários, além de que, não vai haver promoções ao longo da carreira e muito menos não haver novos concursos." destacou.

O Sindicato dos Servidores Públicos da Policia Civil do Pará (Sindpol) informou que a paralisação de 24 horas foi aprovada no 16º Congresso Nacional da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) e ratificadas pelas entidades filiadas.