BLOGUEIRO - Cônsul de Angola pede agilidade na apuração da morte de Walter Duvall

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Polícia

O cônsul de Angola, Rodrigo Souza, informa que o consulado já notificou as autoridades brasileiras, pedindo agilidade nas investigações sobre o assassinato do blogueiro angolano Walter Duvall, morto a tiros na noite de 27 de dezembro de 2016, na porta de sua residência, na zona urbana do município de Abel Figueiredo, no Sudeste do Pará. A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre a identidade dos executores do blogueiro.Os assassinos aproveitaram a ocasião da falta de energia que aconteceu na cidade, entraram em sua residência e atiraram no estrangeiro.