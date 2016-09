Todos os homicídios têm a ver com dívidas ou tráfico de drogas, segundo a polícia

A Polícia Civil registrou quatro mortes na Região Metropolitana de Belém, entre o final da noite desta sexta-feira (2) e a madrugada deste sábado (3). Todos os homicídios têm a ver com dívidas ou envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas

O primeiro caso foi registrado em Outeiro. Luan Felipe de Souza Viana, de 18 anos, foi assassinado por dois homens, com dois tiros, quando andava pela rua Irmã Cristina, no bairro Água Boa. O delegado Fernando Bezerra, da Divisão de Homicídios, disse que faltavam testemunhas e a família pouco conseguiu contribuir para identificar a causa do crime.

Aproximadamente à 1h55, Alex da Costa Dias, de 19 anos, foi assassinado por três homens em duas motos, no conjunto Uirapuru, no bairro do Icuí, em Ananindeua. No local, os policiais da Divisão de Homicídios, novamente, tiveram dificuldades em encontrar informações para formular uma tese mais concreta de investigação. A única pista é de que ele também consumia entorpecentes, levando a crer que a morte tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Uma pessoa, que

preferiu não se identificar, apontou que um dos executores é conhecido apenas como "Adriano". Essa informação ainda será checada pela Polícia Civil.

Poucos minutos depois da morte de Alex, ainda no bairro do Icuí, Thaís Balbi Tavares teve a casa invadida por um grupo de homens que a baleraram. Ela ainda resistiu e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, mas não resistiu aos ferimentos. Como não houve local de crime, a DH não foi acionada para o caso, que será investigado pela Seccional da Cidade Nova. Porém, o delegado Fernando Bezerra acredita a morte dela possivelmente esteja ligada com a morte de Alex, mas ainda trata-se de uma mera possibilidade para uma investigação que acabou de começar.

Jean Cleiton Silva Piedade, de 32 anos, foi a última vítima, perto das 2h. Ele foi assassinado na travessa Ezeriel Mônaco de Matos com a passagem Adriano, no bairro do Guamá, em Belém. As escassas informações colhidas apontam que um carro de cor prata, sem modelo ou placas informadas, parou perto da vítima e, de dentro, foram feitos dois disparos na cabeça da vítima. Familiares de Jean confirmaram que ele era dependente químico, mas não sabiam informar se tinha alguma dívida ou rixa com alguém que pudesse justificar a execução.

O delegado Fernando Bezerra pede que a população ajude na solução de todos esses casos, dando informações através do Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.