Trio integra quadrilha que levou 70 cabeças de gado de fazenda em Soure

Por: Redação ORM News

Em 20 de setembro, 2016 - 16h33 - Polícia

Três homens foram presos pela Polícia Civil na região do Marajó e no Estado do Amapá sob a acusação de integrarem uma quadrilha que furtava gado nas duas regiões. Abmael Cordeiro Vilar e Orlando Junior Gemaque Barbosa foram presos em Salvaterra e Marcus Abreu Marques em Santana (AP).

Os trio é acusado de participar do furto de 70 cabeças de gado da fazenda São Sebastião, em Soure. O crime aconteceu no dia 24 de abril deste ano. Segundo a polícia, o furto foi realizado por Orlando Junior. Já Marcus Abreu era o motorista da balsa que transportou o gado e Abmael conduziu a embarcação até o porto da fazenda.

Segundo o delegado Luciano Cunha as investigações já duram seis meses. Além do trio, a polícia investiga outros integrantes da quadrilha que vem agindo na região do Marajó, causando prejuízo aos pecuaristas locais.