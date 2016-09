Três pessoas estavam escondidas em uma ilha próxima a Belém, segundo a Polícia Civil

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 09h43 - Polícia

O Grupamento de Polícia Fluvial prendeu um homem e uma mulher no início da manhã desta terça-feira (13) em uma ilha próxima a Belém, acusados de participação no assalto a uma embarcação que fazia a linha Muaná, no Marajó, para Belém na madrugada da última segunda-feira (12). Um adolescente também foi apreendido. O bando armado invadiu a embarcação e roubou dinheiro, celulares e outros objetos de valor dos passageiros.

Segunfo informações da Polícia Civil, o grupo estava escondido em uma pequena ilha que fica em frente à Belém. Os investigadores flagraram o homem, a mulher e o adolescente em poder de vários pertences que podem ser dos passageiros da embarcação. No local, os policiais encontraram uma pequena casa de madeira e uma embarcação que pode ter sido utilizada para realizar o assalto. Os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e devem prestar depoimentos.

O caso

O barco que saiu do município de Muaná, no Marajó, transportava cerca de 200 passageiros na madrugada da última segunda-feira (12) quando o bando realizou o assalto. Tripulantes e passageiros foram supreendidos pela ação dos bandidos armados, que fugiram levando pertences dos passageiros. Com medo, um dos passageiros pulou na água e foi encontrado horas depois próximo ao município de Ponta de Pedras.