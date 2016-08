Grupo já estava sendo monitorado pela PF e pela PRF há quatro meses

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PF (Polícia Federal) prenderam um bando especializado em assaltos a caminhões dos Correios na madrugada desta terça-feira (30) na Alça Viária quando o grupo tentava realizar mais um assalto. Os doze membros do bando são acusados de pelo menos 45 assaltos a veículos de cargas da empresa neste ano, num prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

O grupo já vinha sendo monitorado pela PF e pela PRF há quatro meses até que uma operação foi montada, como explicou o delegado federal Thiago Selling. Duas carretas dos Correios iam pela Alça Viária sob monitoramento dos policiais. Os assaltantes estavam em três carros e uma moto. Quando a abordagem aos caminhões ia ocorrer, a perseguição foi iniciada. Parte do bando foi pega imediatamente. Dois foram capturados próximo a São Miguel do Guamá, outros em Mosqueiro e o restante foi parado na barreira da PRF em Santa Maria do Pará. Com os assaltantes foram encontrados vários celulares, facas, lanternas, alicates de pressão (para cortar cadeados e correntes)e um revólver calibre 38 (com seis munições).

Onze dos membros do bando prestaram depoimento na Superintendência de Polícia Federal do Pará e serão encaminhados ao sistema carcerário, ficando à disposição da justiça, sob as acusações de roubo qualificado, organização criminosa e aliciamento de menores. Um adolescente envolvido na quadrilha foi encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).