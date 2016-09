Homem foi localizado em Dom Eliseu e estava em poder de armas e R$ 300 mil

12 de setembro, 2016

Antônio Rangel Duarte Lima foi apresentado pela Polícia Civil do Pará na manhã desta segunda-feira (12), em Belém, como sendo um dos homens que participaram do assalto à empresa Prosegur no último dia 5 de setembro no município de Marabá, sudeste paraense.

A quadrilha explodiu e invadiu a sede da empresa, levando dinheiro e causado tumulto pela cidade. Segundo informações da Polícia Civil, o acusado foi localizado por meio de denúncia anônima no município de Dom Eliseu em poder de dois fuzis, uma pistola .40, 12 tabletes de maconha, cinco coletes à prova de balas e R$ 300 mil em dinheiro.

O caso

O ataque à empresa começou por volta da 1h30 da madrugada com explosões seguidas de tiroteio. Vizinha da empresa de transportes de valores, Ana Lacerda, disse que o barulho a fez pensar que a explosão era dentro da casa dela. 'Acordei muito assustada, parecia que era na minha casa', disse.

Assustados, Ana e a família ficaram trancados dentro de casa e passaram a se comunicar com familiares e amigos por meio das redes sociais. 'Vários amigos meus estavam desesperados sem saber o que estava acontecendo, pois foi aproximadamente uma hora de explosão e tiroteio. A sensação era de guerra e eu nunca imaginei que fosse passar por uma situação parecida um dia', desabafa.

Segundo a polícia, 30 homens participaram do crime. Os bandidos usaram caminhões roubados para chegar até a sede da empresa no bairro Novo Horizonte, na Cidade Nova de Marabá. Parte da quadrilha ficou posicionada na ponte sobre o rio Itacaiúnas. Na fuga os bandidos explodiram os dois caminhões e usaram seis carros posicionados no outro lado da ponte no rio Itacaiúnas.