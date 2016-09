Mulher não foi localizada no Facebook. Polícia ainda não tem registros do suposto caso

Por: Bruno Magno (ORM News)

Em 09 de setembro, 2016 - 09h47 - Polícia

'Hoje eu e Helena vivemos os segundos mais horríveis de nossas vidas'. O texto que circula nas redes sociais de usuários de Belém desde o início da semana já começa colocando medo em quem lê.

Na imagem compartilhada várias vezes por usuários do Facebook que seria de Débora Pereira, moradora de Ananindeua, está o relato de uma mulher em pânico com a possibilidade de ter sua filha sequestrada em uma parada de ônibus localizada na frente de um shopping na Doca de Souza Franco no último sábado (3).

No relato de Débora, que não foi encontrada no Facebook pela reportagem do Portal ORM News, ela conta que estava em uma parada de ônibus na frente do shopping e que um homem alto, moreno e de cabelos pretos, tentou agarrar a filha dela, Helena, e levar para dentro de um carro branco. Ainda segundo o relato, a ação não foi concretizada porque ela teria agarrado a filha e teve a ajuda de um vendedor de bombons que estava na parada de ônibus. Na postagem a mulher pede ainda que os pais fiquem alertas em relação a segurança dos filhos.

'Fiquei completamente horrorizada com esta história. Todos os pais da escola da minha filha estão assustados. E se for verdade? Nossos filhos nem poderão brincar nas ruas mais? Tem que investigar isso sim. E se for mentira que essa pessoa seja encontrada e punida, pois está causando pânico', desabafou a dona de casa Cristiane Silva, que recebeu a mensagem via WhatsApp esta semana.

Procurada pela reportagem do Portal ORM News, a Polícia Civil informou que não há nenhum registro nos sistemas sobre o caso. Todavia, um investigador da Seccional do Comério foi enviado até o ponto de ônibus onde teria acontecido o fato para tentar encontrar o vendedor de bombons. A Polícia Civil também disse que fez uma busca e que não encontrou o perfil de Débora Pereira no Facebook.